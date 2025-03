Nouvelle année de hausse des ventes pour Les Mousquetaires/Intermarché

Les ventes des magasins du groupement d'indépendants Les Mousquetaires (Intermarché, Netto, Bricomarché, Brico Cash, Bricorama, Roady et Rapid Pare-Brise) ont encore grimpé en 2024 pour atteindre 55,6 milliards d'euros avec carburant (+5%), malgré le recul du bricolage.

Les différentes enseignes du groupement, dont les plus de 3.000 chefs d'entreprise indépendants emploient quelques 160.000 salariés principalement en France mais aussi en Belgique, Pologne et Portugal, ont réalisé 42,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires hors carburant, en croissance de 6,4%.

Les ventes d'alimentaire en France sont majoritaires dans ce total, et ont progressé de 7,4% en un an pour atteindre "32,7 milliards d'euros hors carburant (+5,5 % et 44,5 milliards d'euros avec carburant)". Selon le groupement, c'est le fruit à la fois des résultats "des 2.241 magasins du parc historique" et de "l'ouverture de nouveaux points de vente", majoritairement des anciens Casino.

Intermarché a repris l'an dernier 294 magasins du concurrent en difficulté Casino, une opération jugée risquée au vu de l'état peu reluisant de nombreux magasins, des loyers souvent élevés, et du départ de nombreux clients en raison des prix très élevés pratiqués par l'ancienne direction de Casino.

Pour Intermarché, l'opération "historique représente 15 ans de développement de surface commerciale" et doit apporter 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel supplémentaire. Le groupement précise que sur l'ensemble des magasins Casino repris, 211 sont devenus des Intermarché et 62 des Netto, enseigne discount. Les 21 restants doivent être cédés à la demande de l'Autorité de la concurrence.

Intermarché, comme le leader du commerce alimentaire en France E.Leclerc ou Système U, est un groupement de sociétés indépendantes où chaque patron jouit d'une plus grande marge de manoeuvre que dans les groupes dits intégrés, comme Carrefour ou Auchan par exemple. Ces groupements ne communiquent que sur leurs ventes, pas sur leur résultat net qui dépend de la situation financière de chaque membre du groupement.

Les ventes de la catégorie équipement de maison ont en revanche reculé de 2% pour atteindre au global 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 3,3 en France. "Nos enseignes Bricomarché, Brico Cash, Bricorama et Tridôme ont fait preuve de résilience", a commenté le patron du groupement Thierry Cotillard.