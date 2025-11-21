Nouvel enlèvement de masse au Nigeria

par Ahmed Kingimi et Ben Ezeamalu

Le Nigeria a été le théâtre vendredi d'un nouveau kidnapping de masse par des hommes armés d'élèves d'une école catholique de l'Etat du Niger (nord-ouest), le deuxième enlèvement de la semaine après le rapt de 25 jeunes filles dans un internat de l'Etat de Kebbi.

Le gouvernement de l'Etat du Niger et la police locale ont confirmé l'attaque contre l'école Ste-Marie, sans préciser le nombre d'élèves enlevés. Selon la chaîne de télévision Arise News, 52 personnes ont été kidnappées.

Les forces de sécurité fouillaient vendredi les forêts alentour pour tenter de retrouver la trace des victimes.

Selon le gouvernement local, l'école avait ignoré une consigne officielle invitant les établissements scolaires à fermer en raison d'informations du renseignement intérieur sur l'imminence d'enlèvements.

Lundi, ce sont 25 jeunes filles qui ont été enlevées dans une école de l'Etat de Kebbi, dans le Nord-Ouest également. Mardi soir, une église évangélique de l'Etat de Kwara (ouest) a été la cible d'une attaque. Selon un responsable religieux, deux fidèles ont été tués et 38 autres ont été enlevés.

Il a précisé que les ravisseurs exigeaient 100 millions de nairas (environ 69.000 dollars) par prisonnier.

Le président nigérian Bola Tinubu a annulé ses déplacements en Afrique du Sud, pour le sommet du G20, et en Angola pour le sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne.

Il a en outre dépêché une délégation aux Etats-Unis où le président Donald Trump a menacé le pays d'une intervention militaire face aux "meurtres de chrétiens" par des "terroristes islamiques".

(avec Adewale Kolawole à Maiduguri et MacDonald Dzirutwe à Lagos; rédigé par Alexander Winning, version française Sophie Louet, édité par Kate Entringer)