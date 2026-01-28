 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nouveaux raids russes en Ukraine, deux morts dans la région de Kyiv
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 09:02

Deux personnes ont été tuées dans la région de Kyiv lors d'une attaque aérienne nocturne menée par les forces russes, rapportent mercredi les autorités ukrainiennes.

Les victimes sont un homme et une femme. Quatre autres personnes dont deux enfants ont eu besoin d'une prise en charge médicale, a déclaré le gouverneur de l'oblast de la capitale, Mykola Kalachnyk, sur la plateforme de messagerie Telegram.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a tiré durant la nuit un missile balistique Iskander-M et 146 drones, dont une centaine ont été neutralisés par les défenses aériennes.

A Kyiv, une frappe a touché un immeuble d'habitation de 17 étages, causant des dégâts mineurs sur le toit et soufflant les vitres des étages supérieurs, ont déclaré les secours.

A Odessa dans le sud du pays, où trois personnes ont été tuées mardi, de nouveaux raids ont fait trois blessés, a déclaré le chef de l'administration militaire de la ville portuaire, Serhiy Lysak.

Dans le centre-sud, les villes de Kryvyï Rih et Zaporijjia ont également été visées par des frappes qui ont fait six blessés au total, selon les autorités locales.

(Rédigé par Anna Pruchnicka, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)

Guerre en Ukraine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un homme est maîtrisé après avoir aspergé d'une substance inconnue la représentante américaine démocrate Ilhan Omar (g), lors d'une réunion publique à Minneapolis, le 27 janvier 2026 ( AFP / Octavio JONES )
    Agressée à la seringue, l'élue démocrate Ilhan Omar vante la "résilience" du Minnesota
    information fournie par AFP 28.01.2026 09:07 

    Figure de la gauche américaine, l'élue démocrate Ilhan Omar a gardé son flegme mardi soir quand un individu s'est précipité sur elle pour l'agresser pendant un meeting dans le Minnesota, alors qu'elle venait d'appeler à la démission de la secrétaire à la Sécurité ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Pharmacie: Lonza porté en 2025 par l'usine acquise en Californie
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.01.2026 09:01 

    Le groupe suisse Lonza, un des grands fournisseurs de l'industrie pharmaceutique, a publié mercredi des résultats en nette hausse pour 2025, portés par l'usine acquise l'année précédente en Californie. Son bénéfice net s'est accru de 51% par rapport à l'exercice ... Lire la suite

  • Des secouristes ukrainiens évacuent le corps d'une victime après des frapes russes à Odessa, en Ukraine, le 27 janvier 2026 ( AFP / Oleksandr GIMANOV )
    Au moins 12 morts dans une vague de frappes russes en Ukraine
    information fournie par AFP 28.01.2026 08:35 

    Des attaques russes en Ukraine ont fait 12 morts et touché des infrastructures énergétiques et un train de passagers, ont annoncé mardi les autorités, en pleins pourparlers directs entre la Russie et l'Ukraine pour mettre fin à près de quatre ans de conflit. Dans ... Lire la suite

  • La tempête Chandra provoque des inondations en Irlande du Nord
    La tempête Chandra provoque des inondations en Irlande du Nord
    information fournie par AFP Video 28.01.2026 08:27 

    Images d'inondations provoquées par le passage de la tempête Chandra dans plusieurs endroits en Irlande du Nord. La tempête Chandra devrait apporter des conditions météorologiques extrêmes et perturbatrices sur tout le Royaume-Uni à partir de ce soir (lundi) et ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank