Nouveaux raids russes en Ukraine, deux morts dans la région de Kyiv

Deux personnes ont été tuées dans la région de Kyiv lors d'une attaque aérienne nocturne menée par les forces russes, rapportent mercredi les autorités ukrainiennes.

Les victimes sont un homme et une femme. Quatre autres personnes dont deux enfants ont eu besoin d'une prise en charge médicale, a déclaré le gouverneur de l'oblast de la capitale, Mykola Kalachnyk, sur la plateforme de messagerie Telegram.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a tiré durant la nuit un missile balistique Iskander-M et 146 drones, dont une centaine ont été neutralisés par les défenses aériennes.

A Kyiv, une frappe a touché un immeuble d'habitation de 17 étages, causant des dégâts mineurs sur le toit et soufflant les vitres des étages supérieurs, ont déclaré les secours.

A Odessa dans le sud du pays, où trois personnes ont été tuées mardi, de nouveaux raids ont fait trois blessés, a déclaré le chef de l'administration militaire de la ville portuaire, Serhiy Lysak.

Dans le centre-sud, les villes de Kryvyï Rih et Zaporijjia ont également été visées par des frappes qui ont fait six blessés au total, selon les autorités locales.

