Nouveau train à grande vitesse Paris-Berlin : ce qu'il faut savoir

La liaison entre les deux capitales sera assurée par des ICE, les trains à grand vitesse allemands, et non les TGV français.

Un train Inter City Express (ICE), en gare de Berlin (illustration) ( AFP / JOHN MACDOUGALL )

La liaison ferroviaire à grande vitesse entre Paris et Berlin ouvrira le 16 décembre, avec un prix d'entrée à 59,99 euros en seconde classe pour un trajet de 8 heures, ont annoncé mardi 24 septembre SNCF Voyageurs et la Deutsche Bahn.

Les trains circuleront quotidiennement et desserviront les gares de Francfort et Karlsruhe en Allemagne et Strasbourg en France. "C'est la première fois qu'un train de jour relie directement Berlin à Strasbourg, siège du parlement européen", a salué le responsable de la longue distance à la Deutsche Bahn, Michael Peterson, en marge du salon du transport ferroviaire Innotrans à Berlin.

La liaison sera assurée par des ICE, les trains à grand vitesse allemands, et non les TGV français. Les trains partiront tous les jours de Berlin à 11h54 pour une arrivée à Paris gare de l'Est à 19h54. Dans le sens inverse, les départs se feront à 9h55 pour une arrivée dans la capitale allemande à 18h03.

8h de trajet, "un autre idéal de vie"

Les réservations ouvriront mercredi 16 octobre. Les prix seront soumis au "yield management", un système de tarification qui module les montants en fonction du taux de remplissage des trains. Ni la Deutsche Bahn, ni SNCF Voyageurs n'étaient en mesure de dire la proportion de tickets qui seront effectivement vendus à 59,99 euros (69,99 euros en première classe pour le prix d'appel).

"Il faut aussi qu'on accepte l'idée que ce trajet de 8 heures représente un autre idéal de vie", a déclaré le patron de TGV-Intercités au sein de SNCF Voyageurs, Alain Krakovitch, alors que l'enjeu va être de s'imposer face au transport aérien.

Les deux exploitants ferroviaires insistent sur l'argument écologique, soulignant qu'un Paris-Berlin en train émet 2kg de CO2 par passager, contre 200 kg pour un voyage en avion.

L'Union européenne vise le doublement du trafic ferroviaire international à grande vitesse sur le continent d'ici 2030 et le triplement d'ici 2050, pour respecter ses engagements climatiques. Il faudra pour cela ajouter "20.000 km de lignes à grande vitesse" dans toute l'Europe d'ici 2050, selon Michael Peterson.

Grâce à ce nouveau corridor, le nombre de liaisons quotidiennes entre la France et l'Allemagne va passer de 24 à 26. En décembre 2023, la relance du train de nuit entre les deux capitales avait donné lieu à une grande opération de communication de la SNCF et de la Deutsche Bahn. Mais cette liaison est interrompue depuis le 12 août et ne devrait rouvrir qu'en octobre en raison de travaux sur l'infrastructure ferroviaire allemande. "La liaison de jour ne sera pas touchée par ces difficultés", a promis M. Peterson.