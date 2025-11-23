Des chants, de la danse et de la musique envahissent les rues de la capitale brésilienne alors que des foules se rassemblent pour célébrer la détention de l'ancien président Jair Bolsonaro. Bolsonaro était en résidence surveillée après sa condamnation pour une tentative de coup d'État, mais il a été placé en détention après que la Cour suprême l'a jugé à haut risque de fuite. IMAGES
Célébrations à Brasilia alors que l'ex-président Jair Bolsonaro est placé en détention
