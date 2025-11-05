Nouveau patron de la Nasa : Donald Trump adoube finalement le milliardaire Jared Isaacman, féru d'espace et proche d'Elon Musk

Cet entrepreneur en série passionné d'espace a fait fortune dans le secteur des fintechs, avant de se tourner vers l'aérospatiale.

Jared Isaacman, à Washington DC, le 9 avril 2025 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / KEVIN DIETSCH )

Après plusieurs revirements, Donald Trump a annoncé mardi 4 novembre renommer le milliardaire Jared Isaacman, un proche d'Elon Musk, pour prendre la tête de la puissante agence spatiale américaine (Nasa), après l'avoir pourtant écarté en mai. "La passion de Jared pour l'espace, son expérience d'astronaute et son dévouement à repousser les limites de l'exploration, à percer les mystères de l'univers et à faire progresser la nouvelle économie spatiale font de lui la personne idéale pour mener la Nasa vers une nouvelle ère pleine d'audace", a justifié le président américain sur son réseau Truth Social.

Fin mai, le républicain avait retiré in extremis sa nomination pour prendre la tête de la Nasa, justifiant son revirement par un "examen approfondi" des "associations antérieures" de l'homme d'affaires, qui avait par le passé fait des dons à des élus démocrates.

Cette marche arrière était survenue au moment même où les relations entre Donald Trump et le multimilliardaire Elon Musk se dégradaient, les tensions entre les deux hommes ayant fini par exploser spectaculairement début juin. Depuis, un apaisement relatif a semblé s'opérer entre les deux hommes, qui ont notamment été vus côte à côte lors d'un hommage en septembre à l'influenceur conservateur Charlie Kirk.

Tour du monde en jet léger et pionnier des sorties privées dans l'espace

Donald Trump avait nommé une première fois Jared Isaacman en décembre dernier, un choix qui avait suscité des inquiétudes sur d'éventuels conflits d'intérêt. L'homme d'affaires de 42 ans est réputé très proche du patron de SpaceX Elon Musk, avec lequel il a des liens financiers étroits, mais est soutenu par de nombreux acteurs du secteur spatial qui le considèrent compétent et passionné.

Après avoir construit sa fortune dans le secteur des solutions de paiement grâce à la fintech Shift 4 Payment, l'entrepreneur s'était tourné vers l'aéronautique via un cursus universitaire, ainsi que des exploits personnels dont un tour du monde en jet léger, avant de fonder en 2012 l'entreprise Draken International. Cette structure floridienne est spécialisée dans l'entrainement des forces armées, opérant une flotte d'avions militaires. Il est par ailleurs le premier astronaute privé à avoir effectué une sortie extra-véhiculaire dans l'espace, lors d'une mission privée menée par... SpaceX.

"Merci, Monsieur le Président", a réagi Jared Isaacman sur la plateforme X d'Elon Musk en remerciant la "communauté des amoureux de l'espace". Elon Musk a quant à lui réagi en partageant sur son réseau trois émoticônes: un coeur, une fusée et le drapeau américain. La nomination de Jared Isaacman à la tête de la Nasa doit à présent être confirmée par le Sénat américain.

Sa nouvelle nomination survient après de vives tensions entre Elon Musk et le ministre des Transports de Trump Sean Duffy chargé de la gestion par intérim de la Nasa. Le multimilliardaire s'en est récemment pris frontalement à M. Duffy après que ce dernier a évoqué la possibilité de se passer de son entreprise pour retourner sur la Lune, en raison de retards pris par SpaceX. Des propos qui avaient irrité au plus haut point le multimilliardaire. Selon des informations de presse, M. Duffy s'opposait à ce que M. Isaacman soit nommé une deuxième fois et souhaitait garder la gestion de la Nasa.