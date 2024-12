Nouveau gouvernement : "Le contexte politique et budgétaire n'efface pas l'urgence climatique", estime la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher

Agnès Pannier-Runacher a vu les contours de son ministère évoluer : elle n'est plus chargée de l'industrie mais récupère la gestion de la forêt, de la mer et de la pêche. Elle reste chargée de la biodiversité.

Agnès Pannier-Ranucher à Bruxelles, en Belgique, le 16 décembre 2024. ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Reconduite à son poste au ministère de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runnacher, a affirmé, mardi 24 décembre lors de la passation de pouvoir à l'hôtel de Roquelaure, que l'urgence climatique ne s'effaçait pas devant "le contexte politique et budgétaire".

Lundi soir, elle a conservé son titre de ministre de la Transition écologique mais a vu les contours de son ministère modifiés. Elle n'est plus chargée de l'industrie , qui repasse sous le giron de Bercy, mais récupère la gestion de la forêt, de la mer et de la pêche. Elle reste chargée de la biodiversité.

Générations Futures s'est inquiété mardi d' un ministère aux "titres sans pouvoir" . "Si la ministre bénéficie d'une expérience significative, ses choix antérieurs, notamment l'autorisation controversée de l'insecticide Movento en avril 2024 ou encore son approbation de la nouvelle Stratégie Ecophyto, interrogent sur sa volonté de réduire réellement les pesticides mais également sur son poids suffisamment important pour influer sur ce sujet", a souligné l'association dans un communiqué.

"Depuis un peu plus de 100 jours (...), j'ai eu à cœur d'agir et d'accélérer. (...) Accélérer parce que nous n'avons pas d'autre choix. Le contexte politique et budgétaire n'efface pas l'urgence climatique", a déclaré la ministre, qui avait bataillé sous le gouvernement de Michel Barnier pour limiter les coupes budgétaires concernant l'écologie .

"Écologie populaire"

"Il n'efface pas l'effondrement de la biodiversité. Il n'efface pas la fonte des glaciers, l'érosion des littoraux, la hausse du niveau de la mer. Il n'efface pas les catastrophes naturelles à répétition qui, en seulement trois mois ont frappé notre pays", a-t-elle ajouté, réaffirmant que "l'État se tient et se tiendra aux côtés des Mahorais et des Mahoraises" durement frappés par un cyclone dévastateur il y a une dizaine de jours.

Pour Agnès Pannier-Runacher, qui revendique sa volonté d'une "écologie populaire", "l'urgence, ce n'est pas seulement agir sur les conséquences du dérèglement climatique, c'est agir sur les causes" .

Plusieurs textes législatifs qui ont pris beaucoup de retard, comme la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) ou encore le troisième plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC-3) étaient soumis à consultation publique jusqu'au 22 décembre pour le premier et jusqu'au 27 décembre pour le second, avec une mise en œuvre prévue pour 2025.

Parmi les urgences immédiates énumérées par la ministre figurent aussi la mise en place d'une "économie réellement et entièrement circulaire" et la lutte contre "l'effondrement de la biodiversité, (...) souvent le parent pauvre du climat".

Les négociations de la COP16 Biodiversité, qui n'avaient pu trouver d'accord sur l'épineuse question du financement en novembre à Cali, reprendront fin février à Rome. Agnès Pannier-Runacher a indiqué qu'elle s'y rendrait pour "aboutir à un accord ambitieux et utile".

"2025 sera également clef (...) en matière de biodiversité marine" avec l'organisation à Nice en juin de la Conférence des Nations Unies sur l'Océan, a souligné la ministre estimant que la mer est, comme la forêt, "un sujet écologique crucial". Elle a annoncé une rencontre "dans les tout prochains jours" avec les pêcheurs "pour construire une feuille de route commune (...) respecteuse de l'environnement", mais sans oublier que "leur activité (...) contribue à notre souveraineté alimentaire".