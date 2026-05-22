 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nouveau cas d'hantavirus détecté aux Pays-Bas parmi l'équipage du MV Hondius-OMS
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 15:21

Un nouveau cas d'infection à l'hantavirus a été détecté par les Pays-Bas parmi les membres d'équipage du navire de croisière MV Hondius, a déclaré vendredi le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Lors d'une conférence de presse, le dirigeant de l'agence onusienne a déclaré que la personne testée positive se trouvait désormais en isolement.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a exhorté les pays à poursuivre la surveillance des passagers pour détecter d'éventuels cas d'infection, alors que le nombre de cas confirmé s'élève désormais à 12.

"Nous continuons d'exhorter les pays concernés à surveiller tous les passagers et à agir avec prudence pendant le reste de la période de quarantaine", a-t-il déclaré depuis le siège de l'OMS à Genève.

Le MV Hondius, théâtre d'une épidémie d'hantavirus, est arrivé lundi dans le port de Rotterdam avec 25 membres d'équipage et deux soignants restés à bord après l'évacuation d'une partie des passagers aux îles Canaries, pour y être désinfecté.

Ce navire, battant pavillon néerlandais, transportait environ 150 passagers et membres d'équipage originaires de 23 pays lorsqu'un foyer d'hantavirus s'est déclaré et a été signalé pour la première fois, le 2 mai, par l'OMS.

Les membres d'équipage et les passagers, ainsi que les personnes ayant été en contact avec eux, ont été placés en quarantaine dans plusieurs pays à travers le monde.

L'Institut national néerlandais pour la santé publique et l'environnement (RIVM) avait indiqué lundi qu'aucune des personnes débarquant à Rotterdam ne présentait de symptômes.

L'hantavirus est principalement transmis par les rongeurs, mais peut se transmettre d'une personne à l'autre dans de rares cas, via sa souche andine, à la suite d'un contact étroit et prolongé. Il n'existe pas de traitement spécifique contre cette infection.

(Emma Farge et Olivia Le Poidevin, version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)

Hantavirus
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank