"Ça n'est pas un acte d'hostilité à l'égard de l'Ukraine, a-t-elle promis.

Marine Le Pen à Paris, le 27 août 2027. ( AFP / THOMAS SAMSON )

La France ne plus assumer la charge financière de l'aide à l'Ukraine, a estimé mercredi 16 septembre la candidate du RN à la présidentielle Marine Le Pen, selon qui, la France peut toujours apporter une aide en matériel ou sur la formation des soldats.

"À proportion de ce que nous faisons jusqu'à présent, qui est considérable, nous disons nous ne pouvons pas le faire" (aider l'Ukraine), a affirmé sur LCI la leader du Rassemblement national.

"Ça n'est pas un acte d'hostilité à l'égard de l'Ukraine. On peut continuer à former leurs soldats, leurs armées, on peut continuer à leur apporter du matériel pour pouvoir se défendre. Mais financièrement, nous ne pouvons plus. Nous ne pouvons plus ", a-t-elle ajouté.

Retraites ou contribution à l'UE ?

"Parce qu'on ne peut pas dire d'un côté il n'y a pas un euro (...) pour indexer les retraites mais, en revanche, il y a des milliards pour la contribution nette à l'Union européenne", a-t-elle complété.

Le vice-président du RN Louis Aliot avait suggéré de "couper le robinet" à Kiev , générant un feu nourri de critiques de candidats au centre et à gauche.

Ses adversaires épinglent régulièrement Marine Le Pen pour avoir été reçue au Kremlin pendant sa campagne présidentielle en 2017, pour des positions jugées conciliantes avec la Russie, ainsi que pour un prêt contracté auprès d'une banque russe dans les années 2010.

La leader du RN, favorite des sondages pour la présidentielle de l'an prochain, plaide "depuis l'agression russe contre l'Ukraine" pour "une grande conférence pour la paix" afin d'aboutir à "un règlement diplomatique" du conflit.