« Nous, féministes universalistes... »

Nous, féministes engagées pour les droits des femmes, le progrès social et l'égalité, nous luttons contre toutes formes de domination patriarcale et soutenons les femmes et les hommes qui, ici comme dans d'autres pays, mènent un combat, souvent au risque de leur vie, contre les fondamentalismes politico-religieux.

C'est pourquoi, quelle que soit notre appréciation de l'action du gouvernement sur d'autres sujets, nous prenons acte avec satisfaction de l'esprit du projet de loi « confortant le respect des principes de la République », qui veut répondre à un certain nombre de défis auxquels sont confrontés les principes universalistes inscrits dans l'ordre juridique français.

Féminisme : les textes fondamentaux

Nous nous réjouissons notamment des avancées en matière de dignité et de droits des femmes que ce projet propose :

L'application de la loi française - et de nulle autre - sur les successions. Le prélèvement compensatoire sur les biens détenus en France prévient toute discrimination selon le sexe entre les héritiers et héritières et leur garantit un égal accès à la réserve héréditaire. (article 13)La réaffirmation que la polygamie est une atteinte à la dignité humaine, contraire à l'égalité entre les femmes et les hommes, s'accompagne de l'introduction d'une réserve générale de polygamie, donc désormais sans possibilité de dérogation, pour l'accès à certains droits : titre de séjour,...