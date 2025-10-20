 Aller au contenu principal
Gerald Darmanin
    Voilà un homme lucide qui reconnait les faits ! Mieux que d'entendre à tout bout de champ les commentaires de certains responsables ou politiques affirmant "qu'on va les arrêter", "qu'on ne pourra rien faire de ces bijoux surtout pas les vendre"... En attendant, ils l'ont fait, ils courent toujours et on ne sait pas si et quand on retrouvera ces bijoux !

  • Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin
    "Nous avons failli", admet Darmanin après le vol au Louvre
    information fournie par Reuters 20.10.2025 11:32 

    Le spectaculaire cambriolage commis dimanche matin au musée du Louvre à Paris ne prouve pas un "délitement de l'Etat" mais "nous avons failli", a déclaré lundi le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Des bijoux d'une valeur "inestimable", selon les autorités, ... Lire la suite

  • Un camion de pompiers près d'un immeuble résidentiel où s'est déclaré un incendie, le 20 octobre 2025 à Lyon, dans le Rhône ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )
    Quatre morts dans l'incendie d'un sous-sol d'immeuble à Lyon
    information fournie par AFP 20.10.2025 11:30 

    Deux femmes et deux hommes, probablement des squatteurs, sont décédés lundi dans un incendie au sous-sol d'un immeuble de dix étages du 3e arrondissement de Lyon, qui s'est déclenché vers 5H00 du matin et a été rapidement éteint. Les personnes décédées ont été ... Lire la suite

