15/01/2025

Nottingham Forest et Chris Wood en veulent plus

Arrête-moi si tu peux.

C’est l’attraction de l’année en Premier League. Deuxièmes du championnat au lendemain de leur nul face à Liverpool, Nottingham Forest et leur buteur Chris Wood ne se satisfont pas de leur position. L’attaquant néo-zélandais a encore marqué ce mardi et porte son total à 13 buts en championnat, pour devenir le quatrième meilleur buteur ex æquo.…

RA pour SOFOOT.com