information fournie par So Foot • 21/12/2024 à 18:27

Nottingham fait tomber Brentford, Newcastle éparpille Ipswich

Isak un peu, beaucoup, à la folie !

En déplacement sur la pelouse d’une équipe d’Ipswich qui n’a toujours pas gagné à domicile cette saison, Newcastle s’est amusé face au 18 e du championnat (4-0) : portés par un énorme Alexander Isak, auteur d’un triplé, les Magpies ont aussi pu compter sur un très bon Jacob Murphy (buteur et passeur) qui a mis le feu dans la défense des Tractor Boys. Dans un duel emballé et emballant, West Ham et Brighton ont quant à eux partagé les points (1-1) : si les visiteurs ont ouvert le score grâce à leur recrue estivale Mats Wieffer, les Hammers n’ont pas tardé à égaliser par l’intermédiaire de Mohammed Kudus. À noter le très bon match de Carlos Baleba, l’ancien Lillois.…

JF pour SOFOOT.com