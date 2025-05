"Notre économie résiste très très bien" : le satisfecit d'Eric Lombard

Le ministre de l'Economie a loué la résilience de l'économie française face au choc de l'épisode de "tarifs Trump" et de la guerre en Ukraine, entrevoyant des signaux positifs sur fond d'accalmie en matière de droits de douane américains.

Eric Lombard, le 23 avril 2025, à Washington DC ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / KAYLA BARTKOWSKI )

En dépit des secousses mondiales, Éric Lombard a estimé jeudi 15 mai que l'économie française "résistait très bien", dans les circonstances actuelles, et discerné des raisons d'être optimiste. Malgré un budget adopté en février au lieu de décembre, des surcapacités chinoises qui se déversent en Europe, la guerre en Ukraine et la menace d'énormes hausses des droits de douane américains, le PIB français a augmenté de 0,1% au premier trimestre. "Dans ces circonstances, notre économie résiste très très bien", a commenté le ministre lors d'une réunion de presse organisée par le cabinet ARC.

Le locataire de Bercy considére que "l'atmosphère change" du côté de Washington, avec une modération des propos de Donald Trump sur les droits de douane. "On est dans le dialogue, les Américains ne se sont pas désengagés des instances internationales", s'est-il félicité. De surcroît, la situation "progresse" en Ukraine. "Les États-Unis reviennent dans la logique de leurs intérêts fondamentaux", selon lui. En Europe, il a décrit comme "une vraie bonne nouvelle" le retour "du couple franco-allemand", "soutenu par les autres pays européens". Il s'est dit "très convergent" avec son homologue Lars Klingbeil, qu'il a déjà rencontré deux fois depuis sa prise de fonction le 6 mai.

"La France encore championne d'Europe"

Eric Lombard s'est aussi réjoui de la publication jeudi du baromètre EY qui classe pour la sixième fois d'affilée la France pays le plus attractif d'Europe pour les investissements étrangers. "La France encore championne d'Europe", a ainsi salué le ministre de l'Economie sur le réseau social X, même si l'attractivité des États-Unis a été renforcée ces dernières années par l'Inflation Reduction Act (IRA), programme d'incitation mis en place par Joe Biden. "Je veux dire aux entrepreneurs que l'Europe est un havre de stabilité politique, réglementaire, avec un état de droit assez constant", a relevé Eric Lombard à l'occasion de la conférence organisée par l'ARC, emboitant le pas d'Emmanuel Macron qui a dit faire de la "stabilité" pour les investisseurs une priorité de ses deux dernières années à l'Elysée.

Le ministre a indiqué par ailleurs que la France travaillait avec l'Espagne à la création d'un "label européen" d'investissement, et annoncé une réunion le 5 juin à Paris sur ce sujet avec ses homologues européens. Interrogé enfin sur la conférence sociale souhaitée par le chef de l’État sur le financement du modèle social, Eric Lombard a jugé qu'il fallait "laisser le débat se développer". Et "si ce qui arrive à la fin nous paraît adapté, on le posera dans le projet de loi de finances de l'année prochaine. Et s'il faut un peu plus de temps, dans le budget de l'année d'après", a-t-il déclaré.