"C'est mon job" : face aux investisseurs, Macron fait de la "stabilité" du pays son "objectif" pour sa fin de mandat à l'Elysée

Le chef de l'Etat a pris la parole avant le sommet Choose France, à l'occasion duquel de nombreuses entreprises étrangères doivent annoncer de nouveaux projets d'investissements.

Emmanuel Macron et Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase, à Paris, le 15 mai 2025 ( POOL / MICHEL EULER )

Après les tourments politiques des derniers mois, la France a besoin de "stabilité", et "ce sera mon job" pour les deux dernières années du quinquennat, a affirmé jeudi 15 mai Emmanuel Macron devant un parterre d'investisseurs internationaux à Paris.

"En France, nous avons besoin de stabilité. C'est le job pour les deux ans à venir. Car si l'on rapproche différentes familles politiques qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, cela fonctionnera et c'est mon objectif et c'est mon job", a plaidé le président de la République dans un discours en anglais.

La France reste le pays le plus attractif d'Europe pour les investisseurs étrangers

"Si l'on regarde l'Allemagne et d'autres pays en Europe, c'est exactement ce qui se passe. Le chancelier allemand dispose d'une excellente coalition avec les socialistes et la droite. Et c'est ce qu'il faut faire en France pour consolider ce que nous avons fait", a-t-il ajouté. "Mon objectif, c'est la stabilité et la durabilité parce que les résultats sont là en terme de création d'emplois et d'attractivité économique", a insisté le chef de l'Etat à qui l'on a beaucoup reproché d'avoir créé de l'instabilité par sa dissolution de l'Assemblée nationale il y a bientôt un an.

Malgré une année 2024 marquée par l'instabilité politique post-dissolution de l'Assemblée nationale, la France est restée la première terre d'accueil des projets étrangers en Europe, conservant sa place de pays le plus attractif du continent, selon un baromètre du cabinet EY relayée par Les Echos , jeudi 15 mai. La tendance n'est pas à l'euphorie pour autant : le nombre de décisions d'investissements internationaux en France a reculé de 14 %, avec 1.025 projets enregistrés. Ce recul est toutefois inférieur à ceux constatés en Allemagne (-17%) ou encore au Royaume-Uni (-13%).

Emmanuel Macron s'exprimait au 20ème anniversaire de la "Global Markets Conference" qui rassemble des investisseurs internationaux à l'invitation de Jamie Dimon, directeur général de la banque américaine JP Morgan Chase. Celle-ci en a profité pour annoncer une extension de ses locaux dans le centre de Paris pour accueillir plus confortablement son millier d'employés.