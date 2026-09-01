Norvège-Le nouveau roi va prêter serment devant le Parlement

par Gwladys Fouche

La prestation de serment du nouveau roi de Norvège, Haakon VIII, successeur de son père Harald V, décédé le 28 août, a débuté mardi au Parlement d'Oslo.

Lors de la cérémonie, Haakon VIII s'engagera à respecter la Constitution et les lois de ce pays nordique où la monarchie reste très populaire - malgré les scandales qui l'ont secouée ces derniers mois - avec 72% de soutien selon un sondage Norstat publié mardi.

"Je promets et je jure de régner sur le Royaume de Norvège conformément à sa Constitution et à ses lois, avec l'aide de Dieu tout-puissant et omniscient", déclarera notamment le nouveau roi.

La cérémonie, qui se tient dans la chambre des députés, a débuté mardi à 11h00 GMT. Il n'y aura pas de couronnement, la Norvège ayant aboli cette pratique en 1908.

L'épouse du roi Haakon VIII, la reine Mette-Marit, opérée en juin pour une greffe pulmonaire, a annulé sa venue peu avant le début de la cérémonie en raison de son état de santé.

Mais les enfants du couple, la princesse héritière Ingrid Alexandra, 22 ans, et le prince Sverre Magnus, 20 ans, seront présents.

Le roi Harald V, mort la semaine dernière, a été très populaire tout au long de ses 35 années de règne. Beaucoup de Norvégiens ont salué la chaleur humaine et l'esprit d'ouverture du défunt roi.

Ses funérailles auront lieu à Oslo le 9 septembre, en présence de chefs d'État du monde entier. Son cercueil sera exposé dans la chapelle du palais royal jusqu'au 8 septembre.

(Gwladys Fouche à Oslo; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)