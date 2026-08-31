Norvège: le fils de la reine Mette-Marit porte la dépouille du roi Harald à travers le Palais

Le cercueil du roi Harald V de Norvège est transporté du Salon rouge à la chapelle du Palais, à Oslo, le 31 août 2026, par des membres de la famille royale ( NTB / Stian Lysberg Solum )

Le cercueil du roi Harald de Norvège a été transporté lundi vers la chapelle du palais royal d'Oslo, où feu le souverain reposera en chapelle ardente jusqu'à ses funérailles le 9 septembre.

Ses enfants le roi Haakon et la princesse Märtha-Louise et ses petits-enfants, la princesse héritière Ingrid Alexandra, son frère Sverre Magnus, ainsi que leur demi-frère Marius Borg Høiby, né d'une précédente relation de la reine Mette-Marit et condamné en juin pour viol, tout comme les filles de la princesse Märtha-Louise, ont porté le cercueil à travers différentes salles du palais, selon les images diffusées en direct par la télévision publique NRK.

Le cercueil du roi Harald V de Norvège est transporté du Salon rouge à la chapelle du Palais, à Oslo, le 31 août 2026, par des membres de la famille royale ( NTB / Ole Berg-Rusten )

Après avoir été transférée vendredi soir depuis l'hôpital universitaire d'Oslo, où le monarque était décédé en début de matinée, la bière avait été d'abord placée dans le Salon rouge du palais royal.

La procession, qui a duré une dizaine de minutes, a suivi le même cérémonial qu'au moment du décès en 1991 du père de Harald, le roi Olav V.

L'épouse de Haakon, la reine Mette-Marit, et la veuve de Harald, la reine Sonja, suivaient le cercueil main dans la main.

Deuil national

Le cercueil du roi Harald V de Norvège est transporté du Salon rouge à la chapelle du Palais, à Oslo, le 31 août 2026, par des membres de la famille royale ( NTB / Javad Parsa )

Le palais a annoncé dimanche que les funérailles du défunt monarque auraient lieu le mercredi 9 septembre et que le public pourrait venir se recueillir devant son cercueil à partir de mardi 14h00 (12h00 GMT) jusqu'au 8 septembre à 18h00.

Une période de deuil national a été décrétée jusqu'aux obsèques.

Le roi Haakon VIII doit prêter serment mardi devant le parlement.

Mette-Marit et Haakon ne devraient pas être couronnés formellement, la Norvège ayant aboli cette pratique en 1908.

Mais, comme son père et son grand-père avant lui, le roi, âgé de 53 ans, pourrait opter pour une cérémonie de consécration à la cathédrale de Trondheim, où les monarques norvégiens étaient couronnés entre 1814 et 1906.

Des officiers de l'armée transportent le cercueil du roi Harald V de Norvège du Salon rouge à la chapelle du Palais, à Oslo, le 31 août 2026 ( NTB / Javad Parsa )

Incarnation d'une Norvège ouverte et tolérante, Harald a été largement salué pour avoir dirigé une monarchie moderne et modeste.

Il était hospitalisé à Oslo depuis le 17 août pour une anémie hémolytique, une affection du sang provoquée par une destruction anormalement rapide des globules rouges, entraînant fatigue et essoufflement.

Au cours des dernières années, le défunt monarque avait été confronté à des problèmes de santé croissants qui l'avaient contraint à alléger son agenda officiel.

L'année écoulée a été mouvementée pour la famille royale norvégienne.

L'épouse du roi Haakon, Mette-Marit, a fait l'objet de critiques en raison de ses liens avec le défunt délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein.

Et en juin, Marius Borg Høiby, a été condamné à quatre ans de prison pour deux viols, une peine pour laquelle il a fait appel.

Une femme se tient au milieu d’un mémorial improvisé en hommage au roi Harald V de Norvège, décédé, sur la place du Palais royal à Oslo, le 31 août 2026 ( AFP / Odd ANDERSEN )

Assigné à résidence sous bracelet électronique, il a été autorisé à assister aux obsèques du roi Harald V le 9 septembre pour la journée, selon la police.

Auparavant le jeune homme de 29 ans avait eu la permission de rendre visite au souverain à l'hôpital à la veille de sa mort.