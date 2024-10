Northvolt progresse dans les discussions de refinancement

( AFP / JONATHAN NACKSTRAND )

Le fabricant suédois de batteries Northvolt, en difficulté financière, enregistre des "progrès significatifs" dans ses négociations de refinancement, a indiqué lundi le responsable de la communication du groupe à l'AFP.

Le groupe s'est par ailleurs acquitté d'une dette fiscale, d'un montant de près de 300 millions de couronnes (26,4 millions d'euros) selon la presse suédoise, qui venait à échéance ce lundi, a-t-il précisé.

"Nous avons payé l'impôt, comme nous l'avions annoncé la semaine dernière", a dit Matti Kataja dans un message écrit.

Par ailleurs, "ce n'est un secret pour personne que nous travaillons sur un tour de table. Ces dernières semaines, nous avons constaté des progrès significatifs et nous espérons pouvoir partager plus d'informations dès que possible", a-t-il ajouté, sans préciser le montant en négociations.

Selon la presse suédoise, le fabricant de batteries pour véhicules électriques négocie un refinancement d'environ 200 millions d'euros.

Northvolt a annoncé fin septembre la suppression de 1.600 emplois sur 6.500 et le gel du développement de son principal site de production, à Skelleftea dans le nord du pays, pour s'adapter à une situation financière tendue.

Le groupe a accumulé les retards de production ces derniers mois et il a décidé de recentrer son activité sur la seule production de cellules de batteries, renonçant au reste de la chaîne de production (production de cathodes, recyclage...).

Le premier actionnaire de Northvolt est le constructeur automobile allemand Volkswagen (21% des parts) qui connaît lui-même des difficultés.