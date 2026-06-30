Nord: la mort par déshydratation de deux jumelles confirmée par l'autopsie

L'autopsie des corps des jumelles de 15 mois retrouvées mortes lundi au domicile familial à Beuvrages (Nord) a confirmé leur décès par déshydratation ( AFP / JACQUES DEMARTHON )

L'autopsie des corps des jumelles de 15 mois retrouvées mortes lundi au domicile familial à Beuvrages (Nord) a confirmé leur décès par déshydratation, comme pressenti lors des premières constatations, a annoncé mardi le parquet de Valenciennes.

Les analyses médico-légales ont conclu "à un décès par déshydratation des fillettes, relevant, par ailleurs, une insuffisance pondérale", a précisé dans un communiqué la procureure Christelle Dumont.

Les parents, âgés de 35 ans et 32 ans, avaient été placés en garde à vue dès lundi après-midi. Leurs gardes à vue se poursuivent mardi soir, ayant été prolongées, a également précisé Mme Dumont.

Les quatre autres enfants de cette famille, âgés de deux ans et demi à six ans, sont restés hospitalisés mardi, a ajouté Mme Dumont. Lundi, une source proche de l'enquête avait indiqué à l'AFP que ces enfants avaient également été retrouvés déshydratés, mais sans que leurs jours ne soient en danger.

Les parents avaient appelé les secours lundi en début d'après-midi, après avoir découvert leurs deux benjamines "inanimées dans leurs lits respectifs", selon le parquet.

Une enquête pour "privation de soins par ascendant suivie de mort d'un mineur de moins de 15 ans" avait immédiatement été ouverte.

Les parents n'étaient pas connus de la justice avant ces faits, selon Mme Dumont. Ils encourent 30 ans de réclusion criminelle.

Le maire de Beuvrages, Ali Ben Yahia, a dit lundi sa commune "profondément bouleversée par le drame", dans un message sur Facebook.

Il a décrit "une famille bien intégrée", qui "avait récemment accédé à une maison, avec le souhait d'offrir à ses enfants un cadre de vie propice à leur épanouissement".

Après plusieurs jours classés rouge pour canicule la semaine dernière par Météo-France, le Nord est repassé au vert lundi à la faveur d'une baisse des températures.

Mais dans les maisons en briques du lotissement où vivait cette famille, les températures restaient chaudes lundi, ont témoigné plusieurs riveraines auprès de l'AFP.

La France a connu une vague de chaleur historique dans la deuxième quinzaine de juin. Santé publique France a déjà recensé un millier de décès de plus que la normale dans le pays depuis le 24 juin, un premier bilan sans doute appelé à s'alourdir.