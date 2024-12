Non, François n'est pas le Bayrou qui a le plus marqué la France

Non, François n'est pas le Bayrou qui a le plus marqué la France

Docteur Georges et Mister François.

La France tient son nouveau Premier ministre en la personne de François Bayrou . On peut dire qu’Emmanuel Macron ne s’est pas foulé, à la manière d’un bon vieux président de Ligue 1, en sortant de son placard un profil poussiéreux (73 ans) et tout sauf original. Le défi qui attend le boss du MoDem est immense, car il faudra faire honneur au patronyme du légendaire Georges Bayrou . Né à Sète en 1883, il y est devenu immortel en tant que président du club local. Sous sa coupe, le FC Sète est ainsi devenu deux fois champion de France (1934 et 1939), ajoutant également deux Coupes de France à son tableau de chasse (1930 et 1934). Tellement incontournable que le stade de la ville porte aujourd’hui son nom.…

QB pour SOFOOT.com