Nokia plonge dans le rouge au 1T et craint un impact des droits de douane au 2T

( AFP / JOSEP LAGO )

L'équipementier finlandais de télécoms Nokia s'est dit jeudi "pas à l'abri" mais "relativement résilient" dans le contexte de la guerre commerciale en cours, après avoir annoncé une perte au premier trimestre.

"Nous ne sommes pas à l'abri de l'évolution rapide du commerce mondial. Toutefois, sur la base des premiers retours de nos clients, je pense que nos marchés devraient se montrer relativement résilients", a dit le directeur général du groupe Justin Hotard.

Nokia a souligné que les droits de douane imposés par les Etats-Unis pourraient provoquer des "perturbations à court terme". Au deuxième trimestre 2025, le groupe s'attend à perdre entre 20 et 30 millions d'euros sur son bénéfice d'exploitation comparable.

"Nous continuerons à utiliser la flexibilité de notre réseau mondial de production pour limiter l'impact des évolutions dans ce domaine", a assuré Justin Hotard.

Le groupe finlandais a plongé dans le rouge au premier trimestre, avec une perte nette de 60 millions d'euros --au-dessus de ce qu'avaient prédit les analystes interrogés par Bloomberg-- contre un bénéfice net de 438 millions sur la même période un an plus tôt.

Son chiffre d'affaires a baissé de 1%, à 4,39 milliards d'euros.

Les investisseurs cherchent des signes d'une reprise du marché des équipements de télécoms, marqué depuis plusieurs trimestres par un freinage des investissements des opérateurs dans les marchés matures et un ralentissement de la croissance en Inde.

Nokia a annoncé, en parallèle de la publication de son rapport, avoir signé un accord pluriannuel stratégique avec T-Mobile US pour renforcer le réseau 5G de l'opérateur. Il a pour objectif d'étendre "la couverture et les performances" d'un réseau qui touche déjà plus de 98% de la population américaine, selon le groupe.

Le grand concurrent nordique de Nokia, le suédois Ericsson a lui affiché un solide premier trimestre, avec un bond de 61% de son bénéfice net.