Nokia dégage un léger bénéfice net au 1T porté par une hausse de 2% des ventes

L'équipementier de télécommunications finlndais Nokia, qui s'est réorganisé pour profiter de l'essor de l'intelligence artificielle (IA), a dégagé un bénéfice net de 87 millions d'euros au premier trimestre, contre une perte à la même période l'an passé, porté par une hausse des ventes de 2%, a-t-il annoncé jeudi.

( AFP / JOSEP LAGO )

Le bénéfice d'exploitation, en données comparables, a progressé de 54% à 281 millions d'euros, supérieur aux 250 millions d'euros anticipés par le consensus d'Infront publié par l'équipementier.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 2% (+4% à changes et périmètre comparables) à 4,5 milliards d'euros, légèrement sous le consensus de 4,53 milliards d'euros,

Nokia annonce que la demande de ses clients IA et cloud représente 8% de son chiffre d'affaires trimestriel et que des commandes de 1 milliard d'euros ont été enregistrées sur ce segment pendant le trimestre.

Sous l'impulsion du directeur général américain Justin Hotard arrivé en avril 2025, l'équipementier finlandais a annoncé s'être réorganisé autour de deux segments, les infrastructures réseaux et les infrastructures mobiles, pour capter les opportunités de marché liées à l'IA.

Le groupe a connu "un solide début d'année avec une forte croissance dans les réseaux optiques", tirés par la demande du segment IA et cloud, indique-t-il dans son communiqué. Cette activité est intégrée dans le segment infrastructures réseaux.

"Nous renforçons nos investissements dans les réseaux optiques afin de tirer pleinement parti des opportunités offertes par ce marché en pleine expansion", ajoute Justin Hotard, cité dans le communiqué.

En affichant une progression de son chiffre d'affaires, le groupe finlandais se distingue de son concurrent suédois Ericsson qui a annoncé un recul de 10% de ses ventes au premier trimestre.

Nokia maintient son objectif de bénéfice d'exploitation compris entre 2 et 2,5 milliards d'euros sur son exercice.