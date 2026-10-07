Nobel/Chimie-Le Français Henri Kagan et le Japonais Kenso Soai distingués pour avoir créé une seule "image miroir" moléculaire

Vue du panneau du prix Nobel de chimie à l'Académie royale des sciences de Suède à Stockholm

Le prix Nobel de chimie a été décerné mercredi au ‌Français Henri Kagan et au Japonais Kenso Soai pour avoir résolu une énigme de longue date sur la manière de former une seule ​des deux "images miroir" d'une molécule, une découverte d’une grande importance pour la fabrication de médicaments, a annoncé mercredi l'Académie royale des sciences de Suède.

"C'est le jour le plus incroyable de ma vie. Je suis très heureux de partager ce prix avec le professeur Henri Kagan", a déclaré ​Kenso Soai, joint par téléphone par téléphone par la Fondation Nobel. Il a ajouté qu’il faisait des courses lorsqu’il a appris la nouvelle.

Le prix Nobel de chimie est le troisième prix ​annoncé cette année, conformément à la tradition, après ceux de médecine ⁠lundi et de physique mardi.

"Le prix de cette année porte donc sur la chimie fondamentale", a déclaré Heiner Linke, président du ‌comité Nobel de chimie.

De nombreuses molécules essentielles à la vie existent sous deux formes, qui sont des images miroir l'une de l'autre, comme la main gauche et la main droite, a-t-il expliqué. Pourtant, les organismes vivants n'utilisent presque ​exclusivement qu’une seule de ces formes, un phénomène ‌connu sous le nom d'"homochiralité" — un terme dérivé du mot grec signifiant "main" — qui intrigue les chimistes ⁠depuis plus d’un siècle.

Le prix de cette année récompense des découvertes ayant montré comment orienter des réactions chimiques de manière à favoriser une seule des deux images miroir d'une molécule, des travaux qui ont joué un rôle essentiel pour les chimistes concevant des réactions destinées à la ⁠fabrication de médicaments.

"De nombreuses molécules ‌entrant dans la composition des médicaments existent sous deux variantes qui sont des images miroir non identiques l'une de ⁠l'autre: l'une produit l'effet thérapeutique, tandis que l'autre peut entraîner des effets secondaires inutiles et parfois nocifs", a déclaré la Fondation Nobel.

LES PRIX ‌CRÉÉS PAR LE TESTAMENT DE L'INVENTEUR SUÉDOIS

Les cinq prix Nobel originels ont été créés conformément aux dispositions du testament ⁠d'Alfred Nobel, chimiste de formation, inventeur et industriel suédois dont la fortune provenait notamment de l'invention de ⁠la dynamite.

Ils sont décernés depuis 1901, ‌avec seulement quelques interruptions, principalement pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Un sixième prix, celui d'économie, a été institué en 1968 ​par la banque centrale suédoise, la Riksbank.

Parfois éclipsés par des lauréats plus ‌célèbres dans les domaines de la physique, de la littérature et de la paix, les prix de chimie ont néanmoins récompensé de nombreuses découvertes influentes, telles que la ​fission nucléaire et les techniques de séquençage génétique.

Le prix de chimie de l'année dernière a été attribué au Japonais Susuma Kitagawa, au Britannique Richard Robson et au Jordanien Omar M.Yaghi pour leurs travaux sur le développement des structures métallo-organiques.

Les prix Nobel 2026 seront officiellement remis ⁠aux lauréats par le roi de Suède Carl XVI Gustaf lors d’une cérémonie qui se tiendra à Stockholm le 10 décembre, date anniversaire de la mort d’Alfred Nobel. La remise des prix sera suivie d’un somptueux banquet à l'hôtel de ville de Stockholm.

Le prix est accompagné d'un chèque de 12 millions de couronnes suédoises (1,07 million d'euros), une somme partagée entre les lauréats s'il y en a plusieurs, comme c'est souvent le cas.

Suivront ces prochains jours les annonces des prix Nobel de littérature (jeudi), de la paix (vendredi) et de l'économie (lundi prochain).

(Rédaction de Stockholm, version française ​Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)