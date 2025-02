Nippon Steel prépare une "proposition audacieuse" pour U.S. Steel, après l'annonce d'un "gros" investissement

( AFP / RICHARD A. BROOKS )

Le groupe Nippon Steel prépare une "proposition audacieuse" destinée à l'aciériste américain U.S. Steel, a indiqué lundi un porte-parole de Tokyo, Donald Trump ayant annoncé un "gros investissement" du géant japonais plutôt qu'un rachat, bloqué par Washington.

Les deux mastodontes industriels avaient rendu public en décembre 2023 un projet d'acquisition à 14,9 milliards de dollars (14,4 milliards d'euros, dette comprise) d'U.S Steel par son rival. Mais Joe Biden a opposé son veto à l'opération, son successeur à la présidence des Etats-Unis, Donald Trump, faisant de même.

Ainsi, vendredi à la Maison Blanche, le républicain et le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba -- qui a auparavant condamné le refus américain -- ont évoqué, à la place d'un mariage, un "gros" investissement de la part de Nippon Steel.

Ce dernier "réfléchit à une proposition audacieuse qui est complètement différente de ce que l'on a vu dans le passé", a affirmé lundi en conférence de presse le porte-parole du gouvernement nippon, Yoshimasa Hayashi.

"Cela donnera des produits supérieurs que les Etats-Unis et le monde veulent et créera une situation gagnant-gagnant pour les Etats-Unis et le Japon", a-t-il assuré, sans donner de détails.

"Personne ne peut avoir une part majoritaire dans U.S. Steel. C'est possible pour d'autres entreprises mais pas pour U.S. Steel", avait prévenu la veille M. Trump, s'adressant à des journalistes. Mais Nippon Steel "a le droit d'investir" dans U.S Steel, avait-il ajouté.

Le milliardaire a précisé que ses collaborateurs allaient rencontrer les dirigeants du géant industriel japonais pour "faire la médiation et arbitrer".

Nippon Steel, qui a déposé conjointement avec U.S Steel une plainte contre le blocage du rachat, a refusé de commenter les déclarations de M. Trump.