Nintendo dépoussière "Mario Kart" pour la sortie de la Switch 2

Monde ouvert, discussions en ligne...: pour l'épisode inédit de Mario Kart qui accompagne la sortie de la Switch 2 jeudi, le géant des jeux vidéo Nintendo a ajouté les ingrédients qui ont fait le succès de titres comme "Fortnite".

Principale nouveauté de "Mario Kart World": un monde ouvert, entre montagnes enneigées et plages paradisiaques, à explorer librement au volant d'un bolide et qui sert également de terrain de course entre deux circuits.

"Nous avons voulu changer complètement le concept pour le rendre jouable dans un monde plus vaste", a expliqué le producteur du jeu, Yabuki Kosuke, dans une interview publiée sur le site du groupe japonais.

Pour lui, le dernier opus en date, "Mario Kart 8", avait "réussi à perfectionner la formule que nous suivions jusqu'alors dans la série, où les joueurs font la course sur des parcours individuels".

Développée depuis 2017 et initialement conçue pour la première Switch, cette nouvelle mouture a finalement basculé sur sa remplaçante pour bénéficier de ses avancées technologiques.

En plus de son monde ouvert, le jeu propose un mode "battle royale", où les joueurs sont éliminés les uns après les autres, un concept popularisé par des titres comme "Fortnite" et "Call of Duty: Warzone".

Les courses se font désormais à 24 joueurs, contre 12 jusqu'alors, affichent une alternance jour-nuit et des effets de météo dynamique (neige, pluie...) et multiplient les obstacles à l'écran.

L'arrivée sur la Switch 2 permet également aux joueurs de discuter en direct. Ils peuvent aussi apparaître dans des bulles à l'écran, s'ils sont équipés d'une caméra vendue séparément.

Locomotive d'une offre de jeux au lancement plutôt maigre, "Mario Kart World" prolonge une série lancée en 1992 sur Super Nintendo et qui puise une partie de son succès dans sa longévité, traversant plusieurs génération de joueurs.

Ecoulé à plus de 76,6 millions d'exemplaires dans le monde, "Mario Kart 8", sorti il y a plus de dix ans, figurait toujours à la 4e place des jeux les plus vendus en France en 2024, selon le bilan du Sell (marché physique uniquement, Nintendo ne donnant pas les chiffres de ventes de jeux en dématérialisé).

Un jeu sur téléphone, "Mario Kart Tour", a également vu le jour en 2018, ainsi qu'une version dotée de vraies voitures radiocommandées, "Mario Kart Live", en 2020 sur Switch.