Nigeria-Des assaillants tuent au moins 30 personnes dans le nord-ouest, selon des habitants

Des assaillants armés à moto ont tué au moins 30 personnes et incendié des maisons et des magasins lors de raids menés samedi matin dans trois villages de l'État du Niger, dans le nord-ouest du Nigeria, ont déclaré à Reuters des habitants ayant échappé aux attaques.

Ces nouveaux assauts meurtriers contre des villages de la zone de gouvernement local de Borgu, près de la frontière avec le Bénin, s'inscrivent le cadre d'une recrudescence d'attaques attribuées à des "bandits", qui mènent également des enlèvements contre rançon et déplacent des communautés dans tout le nord du Nigeria.

L'insécurité est un enjeu majeur pour le gouvernement nigérian, qui subit une pression croissante pour rétablir la stabilité.

Wasiu Abiodun, porte-parole de la police de l'État du Niger, a confirmé l'une des attaques.

"Des bandits présumés ont envahi le village de Tunga-Makeri (...). Six personnes ont perdu la vie, certaines maisons ont également été incendiées et un nombre encore indéterminé de personnes ont été enlevées", a-t-il déclaré.

Wasiu Abiodun a ajouté que les assaillants s'étaient ensuite dirigés vers le village de Konkoso, tandis que les détails des autres attaques restaient flous.

Jeremiah Timothy, un habitant de Konkoso qui s'est enfui vers une localité voisine, a déclaré que l'assaut contre son village avait commencé tôt le matin par des tirs sporadiques.

"Au moins 26 personnes ont été tuées jusqu'à présent dans le village après l'incendie du poste de police", a-t-il raconté, ajoutant que les assaillants étaient entrés dans Konkoso en tirant vers 5 heures GMT.

Selon lui, les habitants ont également entendu des avions militaires survoler la zone.

Un autre témoin, qui a demandé à rester anonyme, a déclaré que les assaillants, à bord de plus de 200 motos, avaient ratissé la région en ciblant les villages.

Auwal Ibrahim, un habitant de Tunga-Makeri, a fait état d'une attaque perpétrée contre son village vers 2 heures GMT.

(Reportage Ahmed Kingimi à Maiduguri et Hamza Ibrahim à Kano, rédigé par Bate Felix, version française Benjamin Mallet)