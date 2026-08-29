Niger-Des explosions et des tirs entendus dans la capitale

(Actualisé avec précisions)

Des explosions et des tirs nourris ont été entendus tôt samedi dans plusieurs endroits de Niamey, la capitale du Niger, selon des témoins.

Des coups de feu ont été entendus près de l'aéroport international Diori Hamani et aux alentours du palais présidentiel, a dit un témoin.

"Il y a eu des tirs nourris. Les tirs continuent près du palais (présidentiel)", a déclaré un autre témoin.

Le gouvernement militaire du Niger a tourné le dos à ses alliés occidentaux pour s'associer avec la Russie ces dernières années.

Comme ses voisins le Mali et le Burkina Faso, le Niger est aux prises à une insurrection armée de groupes djihadistes liés à Al Qaïda et l'Etat islamique.

Les trois pays du Sahel ont formé une alliance sécuritaire et politique après une série de coups d'Etat dans la région.

(Rédaction du Niger, rédigé par Bate Felix et Maxwell Akalaare Adombila; version française Camille Raynaud)