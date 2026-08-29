Niger-Des assaillants visent l'aéroport de Niamey et le palais présidentiel-sources

(Actualisé avec précisions)

Des explosions et des tirs nourris ont été entendus tôt samedi dans plusieurs endroits de Niamey, la capitale du Niger, selon des témoins.

Les causes des tirs et des explosions n'étaient pas immédiatement connues.

Une source sécuritaire a dit à Reuters que des "terroristes" avaient attaqué l'aéroport international Diori Hamani et tenté de pénétrer au-delà du périmètre de sécurité entourant le palais présidentiel.

Bana Wagana Ibrahim, membre du bureau du Conseil consultatif de la refondation et député au Parlement nigérien, a déclaré sur Facebook que la Base 101, une importante installation militaire à Niamey, avait été prise pour cible, ajoutant que les forces de sécurité avait repris le contrôle.

"Une autre attaque lâche contre la base 101 et encore une fois nos forces de défense et de sécurité ont assuré. Situation sous contrôle", a-t-il écrit.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier les déclarations faites par la source sécuritaire et par Bana Wagana Ibrahim dans l'immédiat.

Une deuxième source sécuritaire a indiqué à Reuters que les forces de sécurité avaient lancé des opérations de recherches et que certains assaillants avaient été "neutralisés" tandis que d'autres avaient pris la fuite.

Un témoin a déclaré que les tirs autour du palais présidentiel avaient été nourris et continus.

Selon un autre témoin, les tirs avaient repris autour de l'aéroport international de Niamey à 02h13 GMT.

Le gouvernement militaire du Niger a tourné le dos à ses alliés occidentaux pour s'associer avec la Russie ces dernières années.

Comme ses voisins le Mali et le Burkina Faso, le Niger est aux prises à une insurrection armée de groupes djihadistes liés à Al Qaïda et l'Etat islamique.

Les trois pays du Sahel ont formé une alliance sécuritaire et politique après une série de coups d'Etat dans la région.

(Rédaction du Niger, rédigé par Bate Felix et Maxwell Akalaare Adombila; version française Camille Raynaud)