Nicolas Sarkozy aurait aimé "aller plus loin" sur la sécurité

Pendant les longues journées de confinement du printemps dernier, Nicolas Sarkozy a mis à profit son temps libre imposé pour rédiger la suite de ses mémoires, "Le Temps des Tempêtes". Dans ce livre, l'ancien président de la République revient sur le début de son quinquennat, sa découverte de l'exercice du pouvoir et sur ses deux premières années en tant que chef de l'État.

À cette occasion, Nicolas Sarkozy était l'invité du journal de 20 heures, sur TF1, lundi 27 juillet. "J'avais envie de raconter cette histoire qui appartient aux Français plus qu'à moi. Cette histoire qui avait tellement de commentaires et d'avis tranchés. J'avais envie de raconter ma vérité, raconter ce qu'est la politique de l'intérieur", explique-t-il, ajoutant entre deux questions ne pas "préparer un retour" à la vie politique.

"Je ne prépare pas un retour"

Sur la question de la sécurité, marquante au début de son quinquennat, Nicolas Sarkozy estime dans son livre n'en avoir pas fait assez et déclare : "J'aurais du aller plus loin. Je me suis trop laissé impressionner par un débat (selon lequel) il fallait que le président reste à son niveau. La sécurité, c'est le droit des plus faibles. Ce doit être l'affaire du président de la République, c'est primordial. Aujourd'hui, la mode est de parler de l'horizontalité, moi je ne crois qu'à la

