Nicolas Pallois va atteindre un cap symbolique lors du derby contre Rennes

On s’incline.

Ce vendredi soir à Rennes, Nicolas Pallois disputera son 300 e match de Ligue 1 . Trois cents apparitions dans l’élite pour un joueur qui a le droit à sa Une ce mois-ci sur So Foot. Un bûcheron, un bourrin, un mec qu’on verrait plus dans un dimanche matin en district que sur une pelouse européenne. Et pourtant, Pallois est là, bien là, et c’est mérité.…

CV pour SOFOOT.com