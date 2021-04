Nicolas Hieronimus devient le sixième patron de l'histoire de L'Oréal

C'est désormais chose faite, L'Oréal a intronisé son nouveau directeur général. Nicolas Hieronimus, 57 ans, désormais à la tête du géant mondial de la beauté, n'est que le sixième homme à endosser ce rôle. À l'occasion de l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue en visioconférence et à huis clos ce matin, Jean-Paul Agon, qui laisse la direction générale mais reste président de L'Oréal, a introduit, avec des mots enthousiastes et laudateurs, son successeur : un « leader inspirant », « le meilleur », « un homme exemplaire », doté d'une sensibilité extrême aux attentes des consommateurs, guidé par une passion pour le marketing et l'innovation, et capable d'une grande capacité d'entraînement des équipes derrière lui. N'en jetez plus...

Et à la fin, il n'en reste qu'un...

Il faut avouer que la prouesse est remarquable : en effet, accéder à ce poste suprême dans un groupe aussi compétitif que L'Oréal, entreprise forte de 85 000 salariés, relève d'un très long et très ardu parcours du combattant. Et à la fin, il n'en reste qu'un... Nicolas Hieronimus, père producteur de télévision, mère ingénieure dans l'aérospatial, est diplômé de l'Essec et a fait toute sa carrière dans le groupe. Ce père de deux enfants est un « L'Oréal boy » pur jus, comme on aime à le rappeler en interne.

Dans la vidéo de présentation diffusée pendant l'assemblée générale, où il apparaît

