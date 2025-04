information fournie par So Foot • 23/04/2025 à 15:39

Nicolas de Tavernost nommé directeur général de LFP Media

NDT est dans la place.

Nicolas de Tavernost est nommé directeur général de LFP Media , la société commerciale de la Ligue de football professionnel. Sa nomination a été validée ce mercredi par le conseil d’administration de la LFP, ainsi que par le conseil de supervision de LFP Media. Il succède à Benjamin Morel. Ancien patron historique de M6 et ex-propriétaire des Girondins de Bordeaux (1999-2018) , De Tavernost, 74 ans, n’était pas présent au siège de la Ligue ce mercredi matin, mais il avait donné son accord pour le poste dès le 9 avril. Il est aussi actuellement vice-président de CMA Médias (comptant les anciennes marques d’Altice comme RMC et BFM) et vice-président du conseil d’administration de GL Events , pour toujours moins de conflit d’intérêt.…

