Nicolas de Tavernost file chez Rodolphe Saadé à CMA-CGM : M6 en ligne de mire

La retraite, pas pour lui. Il le clame depuis des années. Nicolas de Tavernost, 73 ans, le « parrain du PAF », n'a pas tenu un mois sans poste officiel. À peine a-t-on fini de balayer les paillettes de sa fête de départ de M6, le 23 avril dernier, au Palais Brogniart, à Paris, que revoilà l'inoxydable dirigeant audiovisuel.

Et, sans surprise – tant l'information n'était plus qu'un secret de Polichinelle dans le petit monde médiatique –, il rebondit auprès de l'entrepreneur marseillais Rodolphe Saadé. Depuis quelques mois, le PDG de l'armateur CMA-CGM lorgne tous les dossiers médias. Après avoir payé cher (81 millions d'euros) le quotidien La Provence , il a racheté le média économique La Tribune et est en cours d'acquisition auprès de Patrick Drahi d'Altice Media, maison mère de BFMTV, BFM Business et RMC.

Nicolas Tavernost est officiellement nommé vice-président du pôle média du groupe CMA-CGM, dont la présidente est Véronique Saadé, sœur de Rodolphe Saadé. « Il assurera en outre la présidence du comité stratégique et mobilisera son expérience pour assister le groupe dans ses activités médias, dans le choix des investissements et la conduite des opérations », dit le communiqué de la société basée à Marseille. Des téléfilms érotiques de M6 à la fusion ratée avec TF1 : la boîte à souvenirs de Nicolas de TavernostOfficieusement, la mission de