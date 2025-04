Nice perd encore un joueur sur une grave blessure

information fournie par AFP • 30.04.2025 • 18:23 •

Au placard l'uniforme d'écolier: depuis la rentrée en mars, les jeunes Afghans doivent porter l'habit traditionnel des talibans, turbans et longues tuniques, et n'ont plus que leurs visages glabres pour se distinguer des adultes. Renforcer la discipline, masquer ... Lire la suite