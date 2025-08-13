Nice lorgne un attaquant de Crystal Palace pour se renforcer
Et si c’était la saison des retours en Ligue 1 ?
L’OGC Nice serait en pole position pour signer l’avant-centre de Crystal Palace Odsonne Édouard , selon les informations de Foot Mercato . L’ancien international espoir français sort d’une saison plus que compliquée en prêt à Leicester City : 6 apparitions pour 113 minutes jouées cette saison avec les Foxes . Après une mise au placard par Ruud van Nistelrooy, un départ pour la Côte d’Azur serait l’occasion pour l’ancien international espoir français de se relancer à 27 ans.…
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer