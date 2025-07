Neymar de nouveau papa !

Dans un post commun sur leurs comptes Instagram, Neymar et sa compagne Bruna Biancardi ont annoncé ce dimanche la naissance de leur fille Mel. « Notre Mel est arrivée pour rendre notre vie encore plus douce ! Bienvenue ma fille ! Que Dieu bénisse ta vie et te délivre de tout mal ! Nous sommes heureux de vivre ce nouveau chapitre avec toi. On t’aime », ont-ils écrit. Il s’agit du deuxième enfant du couple, après la naissance de Mavie en octobre 2023. Auparavant, le joueur avait déjà eu un fils en 2011, Davi Lucca, et une autre fille, Amanda Kimberly, de deux mamans différentes donc.

AL pour SOFOOT.com