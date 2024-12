Neymar a la Coupe du Monde 2026 dans le viseur

Encore un coup de bluff du Brésilien?

Ce dimanche 15 décembre, sortira une interview dans le Bartoli Time chez RMC de Neymar, dans laquelle il se confie sur sa carrière et abordera ses projets et ambitions d’avenir. La grosse déclaration à retenir ? La superstar brésilienne a partagé son envie de jouer sa quatrième et dernière Coupe du monde en 2026 , qui se déroulera au Maroc, en Espagne et au Portugal, et aura soufflé entre temps sa 34 e bougie.…

BGC pour SOFOOT.com