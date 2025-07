Netflix : vous seriez à la tête d'un pactole en ayant investi dans l'entreprise à ses débuts

Netflix a indiqué son intention d'atteindre une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars d'ici 2030. (illustration) (Jade87 / Pixabay)

Netflix, entrée en bourse en mai 2002, a récemment atteint des sommets inédits pour elle en matière de capitalisation grâce notamment à un nombre d'abonnés croissants et à une hausse des recettes publicitaires. Le géant du streaming vidéo est aujourd’hui la 18e entreprise la plus valorisée au monde. Sa capitalisation boursière s’élève à environ 550 milliards de dollars, soit environ 472 milliards d’euros, rapporte BFM Business le 20 juillet 2025. Les ambitions de l’entreprise américaine seraient toutefois encore plus importantes.

Netflix a pour objectif de rejoindre Apple, Microsoft, Nvidia et Amazon au sein du club fermé des entreprises dont la capitalisation boursière s’élève à 1 000 milliards de dollars, soit plus de 850 milliards d’euros, avait indiqué The Wall Street Journal en avril 2025, citant des participants à une réunion où les dirigeants de l'entreprise avaient pris la parole. Ces derniers souhaiteraient atteindre leur but au plus tard en 2030.

Un cours multiplié par 545

Netflix, c’est aussi l’histoire d’une ascension des cotes en bourse. Lors de son entrée en bourse en 2002, il s’agissait d’une société de location de DVD par correspondance. En juillet 2005, une action Netflix valait seulement 2,34 dollars, soit environ 2 euros aujourd’hui. Un prix qui a été multiplié par 545 depuis puisque l’action vaut désormais près de 1 275 dollars (un peu plus de 1 000 euros). Ce qui signifie qu’un investissement de 1 000 euros à l’époque dans cette action ne vaudrait aujourd’hui pas moins de 545 000 euros.

L’entreprise de streaming n’est arrivée en France qu’en 2014 et une action valait alors 64 dollars, un peu plus de 55 euros aujourd’hui. 1 000 euros d'actions acquises à l’époque placeraient tout de même l'investisseur à la tête d'un capital de 19 600 euros. Miser sur Netflix à l'heure actuelle ne permettrait en revanche pas de remporter d’aussi belles sommes. 1 000 euros investis maintenant ne vaudraient que 1 800 euros si l'objectif des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière était bel et bien atteints, comme espéré.