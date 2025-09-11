Netanyahu valide l'expansion des colonies en Cisjordanie, exclut un État palestinien

(Actualisé avec précisions et contexte)

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a signé jeudi un accord visant à concrétiser un projet controversé d'expansion des colonies qui traverserait des terres que les Palestiniens revendiquent pour créer un État.

"Il n'y aura jamais d'État palestinien. Cet endroit nous appartient", a-t-il dit lors d'une visite de la colonie de Maale Adumim, en Cisjordanie, où des milliers de nouveaux logements seraient construits.

"Nous préserverons notre patrimoine, notre terre et notre sécurité", a-t-il ajouté.

Le projet "E1" visant à établir une colonie séparant Jérusalem-Est de la Cisjordanie occupée a reçu le feu vert final d'une commission de planification du ministère de la Défense au mois d'août.

Benjamin Netanyahu a reçu le soutien des membres nationalistes de sa coalition, dont le ministre des finances d'extrême droite Bezalel Smotrich, qui a déclaré en août qu'un État palestinien était "en train d'être effacé de la table, non pas par des slogans mais par des actions".

Sa décision de valider l'expansion des colonies en Cisjordanie intervient deux jours après qu'Israël a tenté de tuer des dirigeants du Hamas au Qatar, ce qui lui a valu de multiples critiques, et risque de dégrader des relations déjà tendues avec nombre de ses alliés.

La relance du projet pourrait également isoler davantage Israël, alors que certains de ses alliés occidentaux, frustrés par la poursuite et l'escalade planifiée de la guerre de Gaza, ont annoncé qu'ils pourraient reconnaître un État palestinien lors de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tiendra dans le courant du mois.

"E1", situé à côté de Maale Adumim, a été gelé en 2012 et 2020 en raison des objections des Etats-Unis et de gouvernement européens.

L'investissement total dans le projet, qui inclura de nouvelles routes et la modernisation des principales infrastructures, est estimé à près d'un milliard de dollars.

Les capitales occidentales et les groupes de pression se sont opposés au projet de colonisation, craignant qu'il ne compromette un futur accord de paix avec les Palestiniens.

La solution au conflit israélo-palestinien prévoit la création d'un État palestinien à Jérusalem-Est, en Cisjordanie et à Gaza, qui coexisterait avec Israël.

La communauté internationale considère majoritairement que les colonies israéliennes en Cisjordanie sont illégales au regard du droit international.

(Reportage Steven Scheer, version française Benjamin Mallet ; édité par Bertrand Boucey)