Netanyahu promet une réponse "ferme" aux attaques de colons contre des villages palestiniens
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 21:40

par Howard Goller et Ali Sawafta

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré lundi qu'il allait réunir en urgence son cabinet de sécurité pour s'assurer que les colons israéliens qui mènent des attaques contre des Palestiniens en Cisjordanie occupée soient traduits en justice.

Un nouveau village palestinien a été attaqué lundi près de Bethléem par des colons qui ont incendié des maisons et des véhicules, selon l'agence de presse palestinienne WAFA.

Les autorités israéliennes sont vivement critiquées par la communauté internationale en raison de leur inaction contre ces violences qui se sont multipliées et intensifiées depuis les attaques du Hamas le 7 octobre 2023.

Le ministre de la Défense, Israël Katz, a déclaré dans un communiqué que le gouvernement approuverait dans les semaines à venir une allocation de ressources et de financements à la lutte contre ce genre d'attaques.

"Je considère avec une grande sévérité les troubles violents et la tentative d'un petit groupe extrémiste de se faire justice lui-même", a déclaré Benjamin Netanyahu.

"J'ai l'intention de m'occuper personnellement de cette affaire et de convoquer les ministres concernés dès que possible pour faire face à ce grave phénomène", a-t-il ajouté.

Le gouvernement de l'Autorité palestinienne a appelé lundi la communauté internationale à accentuer la pression sur Israël pour que cessent ces attaques.

Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies, des colons israéliens ont mené au moins 264 attaques contre des Palestiniens au mois d'octobre, un record depuis que l'Onu a commencé à comptabiliser ce genre d'incidents en 2006.

(Reportage de Howard Goller et Ali Sawafta, rédigé par Cynthia Osterman ; version française Tangi Salaün)

