Netanyahu ordonne une nouvelle poussée en profondeur au Liban

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Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné à son armée d'amplifier son déploiement terrestre au Liban où elle s'efforce de réduire le Hezbollah, mouvement armé soutenu par l'Iran, fragilisant une fois de plus le cessez-le-feu annoncé il y a plus de six semaines.

Les affrontements au Liban constituent le débordement le plus important du conflit régional impliquant l'Iran. Ils ont entraîné le déplacement de plus de 1,2 million de Libanais et une longue séries d'évacuation depuis le 2 mars, date à laquelle le Hezbollah a commencé à tirer des roquettes et à lancer des drones contre Israël en soutien à son allié iranien.

Depuis le début de l'incursion israélienne, plus de 3.370 personnes ont été tuées, selon le gouvernement libanais. Israël affirme que 24 de ses soldats et quatre civils ont perdu la vie sur la même période. Des dizaines de milliers d'Israéliens du nord du pays ont également été déplacés en raison des tirs de roquettes et de drones du Hezbollah.

Dans la dernière phase de l'offensive, des troupes israéliennes se sont emparées du château de Beaufort, forteresse vieille de 900 ans construite à l'époque des croisades, ainsi que d'une crête stratégique dans le sud du Liban, a annoncé l'armée.

"J'ai donné instruction à l'armée d'élargir sa manoeuvre terrestre au Liban", a déclaré Benjamin Netanyahu dans un communiqué.

En réaction à l'escalade des violences, la France a demandé la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies lundi, a fait savoir le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué.

Les forces israéliennes et le Hezbollah ont continué à échanger des tirs depuis le cessez-le-feu de la mi-avril, le Hezbollah recourant notamment à des drones kamikazes bon marché difficiles à intercepter par les défenses aériennes.

L'armée israélienne contrôlait déjà un territoire allant jusqu'au fleuve Litani, mais ses troupes progressent désormais vers le fleuve Zahrani, situé à environ 10 kilomètres plus au nord.

Benjamin Netanyahu a déclaré que son objectif était de "renforcer et d'élargir notre emprise sur les zones qui étaient sous le contrôle du Hezbollah".

Naftali Bennett, adversaire de Benjamin Netanyahu en vue des prochaines élections, a affirmé vouloir une action plus ferme au Liban, y compris des frappes contre les banlieues de Beyrouth.

Huit personnes ont été tuées lors de frappes aériennes nocturnes samedi sur le village méridional de Deir El Zahrani, a rapporté l'agence de presse officielle libanaise.

Au cours de la journée de dimanche, l'armée israélienne a mené plus de 40 frappes dans le sud du Liban, selon des sources de sécurité libanaises et les médias d'État.

Loin d'être anecdotique, la prise du château de Beaufort offre aux troupes israéliennes un point d'observation sur une grande partie du sud du Liban et du nord d'Israël, d'où des attaques ont été lancées contre des zones résidentielles israéliennes.

Le ministre de la Défense Israel Katz a déclaré que les soldats conserveraient le contrôle du château de Beaufort dans le cadre de la zone de sécurité israélienne au sud du Liban.

"La campagne n'est pas encore terminée", a-t-il dit. "Nous sommes tous déterminés à écraser la puissance du Hezbollah."

Israel Katz a diffusé sur les réseaux sociaux une photo du château surmonté du drapeau israélien ainsi que de celui de la brigade Golani.

Selon l'armée israélienne, qui a perdu un soldat, la dernière opération visait à établir le contrôle de la crête de Beaufort et de la zone du Wadi al-Saluki, tout en amenuisant les capacités des combattants du Hezbollah et leurs infrastructures sur cette crête.

(Reportage Steven Scheer, Maya Gebeily, Tala Ramadan et Nazih Osseiran, version française Nicolas Delame)