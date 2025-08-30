Netanyahu dit que la dépouille d'un otage a été récupérée à Gaza

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a annoncé samedi que la dépouille d'Idan Shtivi, otage dans la bande de Gaza, avait été récupérée.

Israël estime qu'il reste désormais 48 otages dans l'enclave palestinienne, dont 20 seulement seraient encore vivants.

Ces otages ont été enlevés lors de l'attaque du Hamas palestinien dans le sud d'Israël le 7 octobre 2023.

(Enas Alashray au Caire, version française Bertrand Boucey)