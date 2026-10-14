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Netanyahu dit ne pas vouloir attaquer l'Iran avant les élections en Israël
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 17:08

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Benjamin Netanyahu a déclaré mercredi qu'il n'était pas favorable à un bombardement préventif de l'Iran avant les élections législatives en Israël le 27 octobre, tout en mettant en garde Téhéran et ses alliés dans la région contre la tentation de frapper l'Etat hébreu.

"Ce n'est pas opportun pour nous, ce n'est pas bon", a dit le Premier ministre israélien dans une interview à la radio de l'armée israélienne. Il était interrogé sur la possibilité d'une frappe préventive contre l'Iran et sur les soupçons de ses adversaires politiques lui prêtant l'intention d'une nouvelle confrontation militaire avant les élections.

"Même si l'Iran tire des missiles contre nous, ils m'accuseront", a-t-il répondu tout en prévenant à nouveau l'Iran qu'Israël réagirait avec force à toute attaque.

Benjamin Netanyahu est en revanche resté évasif sur l'hypothèse d'une éventuelle frappe préventive après les élections et au sujet de ses récentes discussions avec les Etats-Unis concernant l'Iran.

Israël et l'Iran ne se sont plus attaqués depuis juin, contrairement aux Etats-Unis, qui restent en conflit avec l'Iran depuis le 28 février et les premiers bombardements américano-israéliens sur le territoire iranien.

(Maayan Lubell et Lina Obeid, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)

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