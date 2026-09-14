Netanyahu dénonce le film sur Gaza primé à Venise

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré lundi que le documentaire "NAZA", primé à Venise, attestant que les tueries de civils à Gaza étaient régulièrement intégrées aux décisions de ciblage, s'inscrivait dans une vague mondiale d'incitation à la haine contre les Juifs.

Réalisé par les journalistes israéliens Yuval Abraham et Rachel Szor, "NAZA" a remporté samedi le Prix spécial du jury à la Mostra de Venise et reçu jeudi une ovation de 25 minutes lors de sa projection.

Le film tire son titre d'un terme militaire israélien désignant les "victimes collatérales" attendues et s'appuie sur des témoignages, sous le sceau de l'anonymat, d'officiers du renseignement et de soldats impliqués dans la guerre.

"C'est choquant. Nous combattons une entreprise antisémite mondiale et lorsqu'elle vient de chez nous, elle est intolérable", a déclaré Benjamin Netanyahu dans une vidéo publiée sur Telegram.

"Et maintenant, deux réalisateurs israéliens qui présentent les FDI (Forces de défense israéliennes) comme des criminels de guerre reçoivent les applaudissements du festival de Venise."

Les commentaires de Benjamin Netanyahu faisaient suite à une déclaration du chef d'état-major israélien, Eyal Zamir, qui a estimé que le film constituait une attaque contre l'État d'Israël.

"D'après ce qui a été publié jusqu'à présent, il ne s'agit pas d'un film proposant une critique des FDI, ni d'une tentative d'établir la vérité. Il repose sur des calomnies sanguinaires, des déformations délibérées de la réalité et de graves accusations mensongères contre les soldats et les commandants des FDI", a déclaré Eyal Zamir.

Selon les autorités sanitaires de Gaza, plus de 73.000 Palestiniens, pour la plupart des civils, ont été tués dans la campagne militaire israélienne qui a laissé une grande partie de l'enclave en ruines.

La guerre a été déclenchée par l'attaque menée le 7 octobre 2023 par le Hamas contre Israël, au cours de laquelle 1.200 personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées.

Israël affirme avoir pris de très nombreuses précautions pour éviter les pertes civiles dans sa lutte contre les combattants du Hamas, qu'il accuse de se retrancher dans des sites tels que des hôpitaux, des écoles et des centres d'hébergement. Le Hamas nie utiliser les civils de Gaza comme boucliers humains.

(Maayan Lubell; version française Nicolas Delame)