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Netanyahu demande le report de ses auditions dans son procès pour corruption
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 18:02

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a demandé le report de ses auditions dans le cadre de son procès pour corruption, qui doit reprendre dimanche à Jérusalem, invoquant la situation sécuritaire au Proche et Moyen-Orient.

Dans une requête déposée vendredi, son avocat déclare que le chef du gouvernement israélien ne sera pas en mesure de témoigner "pendant au moins les deux prochaines semaines" pour des raisons sécuritaires et diplomatiques liées aux événements dans la région.

Une enveloppe sous scellé contenant des informations classifiées a été transmise au tribunal de district de Jérusalem, qui tranchera une fois que l'accusation aura transmis sa réponse.

Benjamin Netanyahu a été mis en examen pour corruption, fraude et abus de confiance dans trois dossiers en 2019, une première dans l'Histoire d'Israël pour un chef de gouvernement en exercice. Il nie toute malversation.

Son procès, qui a débuté en 2020, a été reporté à de nombreuses reprises en raison de ses engagements officiels et aucune date n'a été fixée pour la fin des procédures.

(Steven Scheer, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Proche orient
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