Netanyahou ordonne le démantèlement d'avant-postes de colons en Cisjordanie

par Alexander Cornwell

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a ordonné le démantèlement d'avant-postes de colons en Cisjordanie, ont indiqué dimanche deux personnes au fait du dossier, dans un contexte de pressions exercées par Washington pour empêcher les attaques de colons contre les Palestiniens.

La mesure concerne les avant-postes établis par les colons sans autorisation officielle de l'État israélien, ont indiqué les sources.

Ces avant-postes sont généralement constitués de tentes, cabanes ou maisons mobiles abritant un petit nombre de colons. L'État a parfois démoli de telles structures et en a reconnu officiellement d'autres, permettant ainsi aux colons d'accéder à des financements publics.

La date du début de l'opération de démantèlement n'était pas connue dans l'immédiat.

Les instances de l'Onu et la plupart des gouvernements considèrent les colonies israéliennes comme illégales au regard du droit international et estiment que la Cisjordanie est un territoire occupé sous contrôle militaire.

Israël affirme quant à lui que le territoire est contesté et non occupé.

Benjamin Netanyahu a ordonné l'évacuation des avant-postes non autorisés en réponse aux pressions des États-Unis, son plus proche, ont indiqué les sources.

L'ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, a dénoncé samedi les colons violents après sa rencontre avec des Américains d'origine palestinienne dans une ville palestinienne de Cisjordanie.

Le site internet israélien Ynet avait précédemment indiqué que les ordres concernaient une centaine d'avant-postes sur le territoire occupé.

Le bureau du Premier ministre israélien et l'armée, censée participer au démantèlement, n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

"COMPORTEMENT CRIMINEL"

Interrogé à Jérusalem au sujet du rapport de Ynet, le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, a déclaré que Benjamin Netanyahu avait donné "l'instruction d'expulser les personnes vivant dans les zones A et B", en référence aux parties de la Cisjordanie où vit la plupart des Palestiniens.

En vertu des accords d'Oslo, accords de paix intérimaires conclus dans les années 1990 entre Israël et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), la Cisjordanie a été divisée en trois zones : A, B et C.

Selon l'organisation israélienne Peace Now, qui dénonce l'expansion des colonies et prône une solution à deux États, il existe 340 avant-postes en Cisjordanie et 146 colonies officiellement reconnues par le gouvernement israélien.

Le mois dernier, des colons israéliens ont assiégé les maisons de Palestiniens dans un village voisin, dont une appartenant à un Américain d'origine palestinienne, avant d'être expulsés par l'armée. Les habitants palestiniens du village affirment continuer à subir des actes de harcèlement et d'intimidation de la part des colons israéliens.

Le gouvernement israélien a condamné les violences des colons, mais les auteurs de ces actes sont rarement arrêtés et encore plus rarement poursuivis en justice.

L'ambassadeur Mike Huckabee a jugé samedi qu'il était dans l'intérêt d'Israël de prendre des mesures contre les colons qui se livrent selon lui à un "comportement criminel et du terrorisme".

(Reportage d'Alexander Cornwell ; Version française Elizabeth Pineau)