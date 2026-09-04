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Népal-Les pertes causées par les inondations estimées à $2,56 mds
information fournie par Reuters 04/09/2026 à 05:29
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KATMANDOU, 4 septembre - Les crues dévastatrices provoquées la semaine dernière par l'effondrement d'un glacier ont causé des dégâts matériels d'une valeur d'au moins 2,56 milliards de dollars au Népal, a déclaré vendredi à Reuters le directeur de l'agence nationale de gestion des catastrophes.

Le coût estimé des premières mesures de relance au cours des quatre premiers mois – pour construire des routes, des abris provisoires, et assurer l'approvisionnement en eau potable et en électricité – s'élèverait à environ 52,6 millions de dollars, a déclaré Dharma Raj Upreti, directeur de l'Autorité nationale de la réduction et de la gestion des risques de catastrophe.

(Gopal Sharma, rédigé par Shilpa Jamkhandikar; version française Camille Raynaud)

Environnement
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