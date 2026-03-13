 Aller au contenu principal
Népal-Le parti d'un ancien rappeur remporte les législatives
information fournie par Reuters 13/03/2026 à 04:32

Le Rastriya Swatantra Party (RSP), créé il y a trois ans, a remporté une victoire écrasante lors des élections législatives organisées au début du mois au Népal, ont annoncé les autorités.

Son candidat, le charismatique rappeur devenu homme politique Balendra Shah, est bien placé pour devenir le prochain Premier ministre.

"Si tout se passe bien, nous pouvons nous attendre à ce qu'il y ait un gouvernement stable pendant cinq ans", a dit Purna Man Shakya, expert en droit constitutionnel.

Le Népal est en proie à l'instabilité politique et économique depuis l'abolition de la monarchie en 2008. Le manque d'emplois pousse des millions de personnes à chercher du travail dans d'autres pays.

Un mouvement de protestations contre l'interdiction des réseaux sociaux - depuis levée - et la corruption a conduit à la démission du Premier ministre K.P. Sharma Oli.

Le RSP a remporté 182 des 275 sièges que compte le Parlement, a déclaré jeudi la commission électorale, s'octroyant ainsi la plus large majorité obtenue par un parti en plus de soixante ans.

(Gopal Sharma; version française Camille Raynaud)

