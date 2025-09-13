Népal-Le Parlement dissous, des élections convoquées en mars 2026

(.)

par Gopal Sharma et Aftab Ahmed

Le président du Népal, Ramchandra Paudel, a dissous le Parlement et convoqué de nouvelles élections en mars 2026, épilogue d'une semaine de vives tensions dans le pays qui ont conduit à la chute du Premier ministre K.P. Sharma Oli et la nomination pour le remplacer à titre intérimaire de l'ancienne présidente de la Cour suprême, Sushila Karki.

Selon la déclaration du président, publiée tard vendredi, la Chambre des représentants a été dissoute et des élections convoquées le 5 mars 2026.

Le soulèvement d'une partie de la jeunesse népalaise a été provoqué par la décision du gouvernement d'interdire les réseaux sociaux, qui a depuis été levée. Les violences ont fait au moins 51 morts et plus de 1.300 blessés.

Le Népal est en proie à l'instabilité politique et économique depuis l'abolition de la monarchie en 2008. Le manque d'emplois pousse des millions de personnes à chercher du travail dans d'autres pays.

Samedi, le retour au calme était visible dans ce pays de 30 millions d'habitants situé entre la Chine et l'Inde. Dans la capitale Katmandou, où un couvre-feu avait été décrété, les magasins ont rouvert leurs portes et la circulation des véhicules a repris.

(Rédigé par Gopal Sharma et Aftab Ahmed à Katmandou ; version française Blandine Hénault)