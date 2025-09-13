 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Népal-Le Parlement dissous, des élections convoquées en mars 2026
information fournie par Reuters 13/09/2025 à 15:51

(.)

par Gopal Sharma et Aftab Ahmed

Le président du Népal, Ramchandra Paudel, a dissous le Parlement et convoqué de nouvelles élections en mars 2026, épilogue d'une semaine de vives tensions dans le pays qui ont conduit à la chute du Premier ministre K.P. Sharma Oli et la nomination pour le remplacer à titre intérimaire de l'ancienne présidente de la Cour suprême, Sushila Karki.

Selon la déclaration du président, publiée tard vendredi, la Chambre des représentants a été dissoute et des élections convoquées le 5 mars 2026.

Le soulèvement d'une partie de la jeunesse népalaise a été provoqué par la décision du gouvernement d'interdire les réseaux sociaux, qui a depuis été levée. Les violences ont fait au moins 51 morts et plus de 1.300 blessés.

Le Népal est en proie à l'instabilité politique et économique depuis l'abolition de la monarchie en 2008. Le manque d'emplois pousse des millions de personnes à chercher du travail dans d'autres pays.

Samedi, le retour au calme était visible dans ce pays de 30 millions d'habitants situé entre la Chine et l'Inde. Dans la capitale Katmandou, où un couvre-feu avait été décrété, les magasins ont rouvert leurs portes et la circulation des véhicules a repris.

(Rédigé par Gopal Sharma et Aftab Ahmed à Katmandou ; version française Blandine Hénault)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank