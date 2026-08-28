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Népal-Le bilan des crues dévastatrices porté à 469 morts
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 06:11
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Le bilan des crues dévastatrices qui ont frappé mercredi la région himalayenne entre le Népal et le Tibet chinois s'établit désormais à 469 morts au Népal, a indiqué vendredi la police népalaise.

(Gopal Sharma, rédigé par Hritam Mukherjee; version française Camille Raynaud)

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