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Népal-Le bilan des crues dévastatrices porté à 469 morts
information fournie par Reuters•28/08/2026 à 06:11
Une juge fédérale de Californie a déclaré jeudi illégales les sanctions prises en février par l'administration Trump contre la start-up d'intelligence artificielle (IA) Anthropic, les jugeant motivées politiquement et non par des risques supposés. Cette décision ...
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Huit mois après, la capture de Nicolas Maduro par l'armée américaine laisse aux Vénézuéliens un goût amer. S'ils se réjouissent du départ du dirigeant et de la bouffée de liberté qui en découle, les difficultés économiques sont toujours là, sous forme de salaires ...
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La Chine et le Népal craignent vendredi de nouvelles coulées de boue dans la région himalayenne où une crue dévastatrice a causé près de 400 morts et laisse des centaines de disparus, une menace qui complique les efforts des secours. Dans la nuit de jeudi à vendredi, ...
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Des milliers de Norvégiens se sont rassemblés jeudi soir devant le palais royal d'Oslo pour témoigner leur soutien à leur souverain, Harald, 89 ans, dont l'état de santé s'est aggravé. Le doyen des souverains en Europe est hospitalisé depuis le 17 août pour des ...
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